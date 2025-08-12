Дунав Русе постигна втора победа за сезона във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига: Спартак (Плевен) - Дунав (Русе) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Стефан Статев 17, 0:2 Билал Баккали 88 от неделя: Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) 2:1 (0:0) Голмайстори: 1:0 Ивелин Георгиев 47, 1:1 Георги Пенев 80, 2:1 Жозе Силва 84 Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Виктор Митев 68, 2:0 Айвън Ангелов 72 Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) 2:2 (0:2) ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) 2:0 (2:0) Голмайстори: 1:0 Георги Чорбаджийски 1, Юлиян Илиев 6 от събота: Севлиево - Марек 1915 (Дупница) 0:0 Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4 Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0) Голмайстор: Жулиян Иванов 8 Пирин (Благоевград) почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 3 3 0 0 7:2 9 2. Дунав (Русе) 2 2 0 0 4:1 6 3. Вихрен (Сандански) 3 2 0 1 3:3 6 4. Спортист 2009 (Своге) 3 1 2 0 3:2 5 5. Марек (Дупница) 3 1 2 0 1:0 5 6. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 7. Хебър 1918 (Пазарджик) 3 1 1 1 5:5 4 8. Лудогорец II (Разград) 3 1 0 2 5:4 3 9. Спартак (Плевен) 3 1 0 2 2:4 3 10. Локомотив (Горна Оряховица) 3 1 0 2 3:4 3 11. Янтра 2019 (Габрово) 3 0 3 0 4:4 3 12. ЦСКА II (София) 3 1 0 2 4:6 3 13. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 14. Етър (Велико Търново) 3 0 2 1 1:3 2 15. Миньор (Перник) 3 0 2 1 2:3 2 16. Севлиево (Севлиево) 3 0 2 1 0:2 2 17. Беласица (Петрич) 2 0 1 1 1:2 1