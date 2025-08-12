Подробно търсене

Дунав Русе постигна втора победа за сезона във Втора лига

Мирослав Димитров
Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
12.08.2025 20:36
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига:

Спартак (Плевен) - Дунав (Русе) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Стефан Статев 17, 0:2 Билал Баккали 88

от неделя:
Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград)      2:1 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Ивелин Георгиев 47, 1:1 Георги Пенев 80, 2:1 Жозе Силва 84

Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново)            2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Виктор Митев 68, 2:0 Айвън Ангелов 72
  
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик)        2:2 (0:2)   

ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански)            2:0 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Чорбаджийски 1, Юлиян Илиев 6

от събота:
Севлиево - Марек 1915 (Дупница)                 0:0

Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас)      1:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4

Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
Голмайстор: Жулиян Иванов 8

Пирин (Благоевград)         почива

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               3    3   0   0    7:2     9     
 2. Дунав (Русе)                  2    2   0   0    4:1     6
 3. Вихрен (Сандански)            3    2   0   1    3:3     6
 4. Спортист 2009 (Своге)         3    1   2   0    3:2     5
 5. Марек (Дупница)               3    1   2   0    1:0     5 
 6. Пирин (Благоевград)           2    1   1   0    2:1     4 
 7. Хебър 1918 (Пазарджик)        3    1   1   1    5:5     4
 8. Лудогорец II (Разград)        3    1   0   2    5:4     3               
 9. Спартак (Плевен)              3    1   0   2    2:4     3               
10. Локомотив (Горна Оряховица)   3    1   0   2    3:4     3
11. Янтра 2019 (Габрово)          3    0   3   0    4:4     3
12. ЦСКА II (София)               3    1   0   2    4:6     3
13. Черноморец 1919 (Бургас)      3    0   2   1    3:4     2
14. Етър (Велико Търново)         3    0   2   1    1:3     2
15. Миньор (Перник)               3    0   2   1    2:3     2
16. Севлиево (Севлиево)           3    0   2   1    0:2     2
17. Беласица (Петрич)             2    0   1   1    1:2     1

/МД/

