Елтън Джон слезе от сцената, но остави незабравими хитове

Елтън Джон изнесе последния си концерт миналата събота в Стокхолм след 330 дати от прощалното си турне "Farewell Yellow Brick Road", започнало през 2018 г. и прекъснато заради пандемията от КОВИД-19. За два часа и половина той изпълни 23 от хитовете си от цялата си кариера.

Реджиналд Кенет Дуайт, както е рожденото му име, освен певец е гениален композитор и виртуозен пианист. Той има 10 хита номер 1 във Великобритания и 9 в САЩ. Най-новият му хит номер едно във Великобритания е "Merry Christmas" с Ед Шийран от 2021 г. , но в САЩ – не е оглавявал класацията за сингли на Билборд от 1997 г., когато “Candle in the Wind” остава начело 14 седмици. От 1970 г. обаче няма година, през която песен на Елтън Джон да не фигурира в класациите от двете страни на океана.

Елтън Джон издава дебютния си албум "Empty Sky" през 1969 г. Пробивът му е следващата година с първия хит – "Your Song". Това е една от най-известните му песни, включена в Залата на славата на наградите "Грами" през 1998 г. Тя попада и в класацията на сп. "Ролинг стоун“ за 500-те най-велики хитове на всички времена. Има няколко кавъри, като най-известните са на Ели Голдинг и Юън Макгрегър от „Мулен Руж“.

Най-успешни за Елтън Джон са 70-те години на миналия век със серия от хитови албуми като "Honky Chateau" (1972), "Rock of the Westies" (1975.) Най-големите му хитове от този период са "Tiny Dancer", "Rocket Man", "Crocodile Rock" и "Goodbye Yellow Brick Road".

“Rocket Man” е написана от Елтън Джон и Бърни Топин. Бърни Топин се вдъхновява за текста, когато вижда падаща звезда или далечен самолет. Песента достига до второ място във Великобритания и шесто в САЩ. На нея е наречен биографичният филм за певеца от 2019 г. За филма Елтън Джон пише "(I'm Gonna) Love Me Again", която печели награда "Оскар" за най-добра оригинална песен.

Според някои критици "Goodbye Yellow Brick Road" е най-добратa песен на Елтън Джон. Издадена е през 1973 г. като втори сингъл към албума със същото име. Достига до топ 10 в САЩ и Великобритания. Пътят с жълти тухли от заглавието е заимстван от „Магьосникът от Оз“. По него тръгват Дороти и приятелите й.

От албума "Goodbye Yellow Brick Road" е и песента “Candle in the Wind”. Тя е вдъхновена от Мерилин Монро, При първото й издаване достига седмо място във Великобритания и шесто в САЩ. Когато Елтън Джон я презаписва в памет на близката си приятелка принцеса Даяна през 1997 г., новата версия заема второ място сред най-популярните сингли на всички времена, след "White Christmas" на Бинг Кросби.

Въпреки че е популярен по цял свят, песните на Елтън Джон като солов изпълнител не достигат първо място във Великобритания през 70-те години. В САЩ има пет хита номер едно - "Crocodile Rock", "Bennie And The Jets", "Lucy In The Sky With Diamonds", "Philadelphia Freedom" и "Island Girl". Той оглавява американската класация и като свири на пиано в песента на Джон Ленън "Whatever Gets You Through The Night".

Най-накрая Елтън Джон оглавява класациите и от двете страни на океана с дуета с Кики Дий "Don’t Go Breaking My Heart" през 1976 г. За нея Елтън Джон и Бърни Топин получават наградата "Айвър Новело" за най-добра песен – музикално и текстово. Специалистите отбелязват чаровната простота на дуета.

От 1976 г. е и песента "Sorry Seems To Be The Hardest Word'"- сингъл към албума "Blue Moves". Елтън Джон я презаписва с група "Блу" през 2002 г. и тя става хит в Европа, а във Великобритания заема първо място.

Елтън Джон преминава добре през 80-те и 90-те години на миналия век. От 80-те години са хитовете "Blue Eyes", "That’s What Friends are for" (първа награда „Грами“). "I Guess That’s Why They Call It The Blues" и "Nikita".

Първо място в британската класация обаче Елтън Джон постига отново чак през 1990 г. със "Sacrifice". След това отново е на върха с дуета с Джордж Майкъл "Don’t Let The Sun Go Down On Me" през 1991 г. Той има успех и като композитор на филмова музика и на мюзикъли с "Цар Лъв" (1994) и "Били Елиът" (2000). От "Цар Лъв" на „Дисни“ са песните "Can you Feel the Love Tonigh" и "The Circle of Life".

Елтън Джон е спечелил пет награди "Грами" и пет БРИТ, два „Оскара“, награда на центъра „Кенеди“, театрални награди „Тони“ и "Лорънс Оливие". Въведен е в залата на славата на авторите на песни през 1992 г. и в Залата на славата на рокеднрола през 1992 г.

След 2000 г. издава песните "I Want Love" (2001), "Electricity" (2005), "Looking Up" (2015), "(I'm Gonna) Love Me Again" (2019), "Cold Heart" (2021), and "Hold Me Closer" (2022).

Последното турне на Елтън Джон от 2018 г. до 2023 г. става най-печелившето в историята – първото с приходи над 800 милиона долара, по данни на Билборд.

Въпреки че приключи последното си турне, Елтън Джон ще продължи да пише песни. Той обеща на феновете си на последния концерт в Стокхолм и да се качва отново на сцената за индивидуални изпълнения по специални поводи.