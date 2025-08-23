Подробно търсене

Монтана постигна първа победа в Първа лига, като надигра Септември

Христо Бонински
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
Монтана,  
23.08.2025 20:58
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

по-късно днес:
Черно море - Локомотив (Пловдив)

Утре
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен

От 17:45 часа:
Добруджа - Ботев (Враца)

От 20:15 часа:
ЦСКА - ЦСКА 1948

В понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен


    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. Черно море          5   3  2  0  10:3  11
 4. Локомотив Пловдив   5   3  2  0   5:2  11
 5. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 6. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 7. Добруджа            5   2  0  3   6:7   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               5   1  2  2   5:9   5
10. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
11. Ботев Враца         5   0  4  1   3:4   4
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
15. Септември София     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1

/ХБ/

