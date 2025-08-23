Монтана постигна първа победа в Първа лига, като надигра Септември

Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54 по-късно днес: Черно море - Локомотив (Пловдив) Утре Ботев (Пловдив) - Левски - отложен От 17:45 часа: Добруджа - Ботев (Враца) От 20:15 часа: ЦСКА - ЦСКА 1948 В понеделник от 19:00 часа: Славия - Арда от петък: Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0 Берое - Лудогорец - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки 2. Левски 5 4 1 0 11:2 13 3. Черно море 5 3 2 0 10:3 11 4. Локомотив Пловдив 5 3 2 0 5:2 11 5. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10 6. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10 7. Добруджа 5 2 0 3 6:7 6 8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 9. Берое 5 1 2 2 5:9 5 10. Монтана 6 1 2 3 4:11 5 11. Ботев Враца 5 0 4 1 3:4 4 12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4 13. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 14. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 15. Септември София 6 1 0 5 6:15 3 16. Славия 5 0 1 4 4:11 1