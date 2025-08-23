Подробно търсене

Късен гол на Локомотив Пловдив попречи на Черно море да оглави класирането в Първа лига

Георги Крумов
БТА, Варна (23 август 2025) На стадион "Тича" във Варна се играе срещата от 6-ия кръг на efbet Лигата между отборите на Черно море и Локомотив Пловдив / снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (КН)
Варна,  
23.08.2025 23:09
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от шестия кръг в Първа лига:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

Черно море - Локомотив (Пловдив) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Лазаров 29, 1:1 Адриан Кова 90+2

в неделя:
от 17:45 часа:
Добруджа - Ботев (Враца)

от 20:15 часа:
ЦСКА - ЦСКА 1948

в понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен
Ботев (Пловдив) - Левски - отложен


    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 4. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 5. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 6. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 7. Добруджа            5   2  0  3   6:7   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               5   1  2  2   5:9   5
10. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
11. Ботев Враца         5   0  4  1   3:4   4
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
15. Септември София     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1

/ГК/

Към 01:31 на 24.08.2025 Новините от днес

