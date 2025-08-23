Около хиляда участници събра Националният фолклорен събор на народното творчество „От Тимок до Вита” в тетевенското село Черни Вит. В продължение на два дни – днес и утре, те огласят планинското селце с автентичен и обработен фолклор. Това е шесто издание на събора като национален и 44-то като общински.

"Изключително съм развълнувана, че тук, в китното ни село Черни Вит, за пореден път събираме любителите на българския фолклор, традиции и музика. За мен е удоволствие и гордост, че тези два дни ще посрещнем много гости и участници от цяла България", каза за БТА Цветослава Христова, кмет на село Черни Вит.

Любителите на народното творчества, които се изявят, са от цялата страна - 115 фолклорни състава от 49 населени места в девет области.

Събитието е с конкурсен характер. Участниците са разпределени в три възрастови групи и девет категории. Те се оценяват от тричленно жури в състав проф. д-р Галя Киркова от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, Валентин Атанасов, тамбурист, Ивайло Стоянов - хореограф.

"Критериите, по които оценяваме участниците, са най-вече тяхното интонационно вярно изпълнение, стиловите характеристики на фолклорните области, които те представят. Следим и за начина, по който изглеждат, т. е. носиите, с които са облечени. Програмата е много разнообразна. Надявам се участниците да покажат многообразието на нашия певчески, инструментален и танцов фолклор", посочи за БТА проф. д-р Галя Киркова.

Класираните на първите три места ще получат диплом и медал. Ще бъдат раздадени и специални награди, а всеки участник ще си тръгне с подарък.

Тазгодишното издание е в памет на народния певец Марин Иванов и е посветено на 80-годишнината от рождението му. Той е един от основателите на събора. По този повод е подредена фото изложба, разказваща за историята на "От Тимок до Вита", както и за Марин Иванов.

Цветослава Христова разказа, че идеята да се организира съборът се ражда в далечната 1980 г., а се организира през 1981 г. в двора на училището, под надслов "Празник на народното творчество". Целта е да се представи фолклорът на село Черни Вит. Още на следващата година съборът се измества в центъра на селото, става общински и така до днес. През 2019 г., с решение на Общински съвет в Тетевен, става национален.

Днешната конкурсна програма ще завърши с концерт на Николета Николова в памет на Марин Иванов.

Организатори на тазгодишното издание са Община Тетевен, кметство Черни Вит и Народно читалище „Христо Смирненски – 1925 г.“.