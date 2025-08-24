Подробно търсене

Над 20 души са в болница след катастрофа на училищен автобус край Питсбърг

Илиян Цвейн
Над 20 души са в болница след катастрофа на училищен автобус край Питсбърг
Над 20 души са в болница след катастрофа на училищен автобус край Питсбърг
Служители на спешна помощ на мястото на катастрофата с училищен автобус в Икономи Бъро, щата Пенсилвания, 23 август 2025 г. Снмика: Jessica Riley/KDKA-TV News via AP
Питсбърг, САЩ,  
24.08.2025 00:12
 (БТА)

Повече от 20 души са настанени в болница, след като училищен автобус, превозващ отбор по американски футбол, катастрофира в събота в щата Пенсилвания. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирайки изявление на полицията.

Катастрофата се е случила в Икономи Бъро, на около 20 мили северно от Питсбърг.

Сред ранените е и шофьорът на автобуса, потвърди началникът на полицията в Икономи Бъро Майкъл О’Брайън.

Инцидентът е станал, докато отборът по американски футбол от Аликуипа – град в северозападните покрайнини на Питсбърг – пътувал за състезание.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите. Освен шофьора и учениците, в автобуса са пътували още двама души.

/ИЦ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:31 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация