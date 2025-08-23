Бус с 24 нелегални мигранти е задържан в село Лозенец, община Царево

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Областна дирекция на МВР Бургас
с. Лозенец ,  
23.08.2025 22:49
 (БТА)

Бус, превозващ 24 нелегални мигранти е задържан в с. Лозенец, община Царево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Операцията по залавянето им е извършена от служители на Главна дирекция "Гранична полиция" тази вечер.

Мигрантите се представяли за граждани на Афганистан.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на избягалия водач.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на "Гранична полиция" са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.

