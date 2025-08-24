С музикално светлинно шоу с дронове завърши тазгодишният празник на Самоков

Последната вечер от честванията на Самоков завърши с музикално светлинно шоу с дронове. Гостите и жителите на града станаха свидетели на визуални ефекти, изобразяващи различни фигури.

По-рано тази вечер на сцената се качиха Дара Екимова и Папи Ханс, които пяха с публиката. Преди това млади самоковски изпълнители поздравиха присъстващите. През днешния ден се състоя и автомобилно ретро изложение.

Честванията за празника на Самоков започнаха на 15 август – Успение Богородично. Храмовият си празник отбеляза църквата „Успение Богородично“. Същият ден се състоя „Вечер в музея“ с участието на пианистката Диляна Христова, Александър Иванов (цигулка), Любов Димитрова-Уришова (цигулка), Лазар Милетич (виола) и Вяра Тултукова (виолончело). По-рано през деня се откри турнир по мини футбол.

На 16 август в Бельова църква бе отслужена тържествена света литургия от Софийския митрополит и български патриарх Даниил. Програмата включваше курбан, фолклорен концерт, откриване на изложба пленер „Нишки на времето“ и вечер на българското кино.

Третият ден – 17 август – предложи турнир по тенис на маса в Младежкия дом, честване на Празника на каракачаните в Бельова църква и закриване на турнира по мини футбол. Рано сутринта в село Говедарци се проведе колоездачно състезание, а вечерта – лятно кино под звездите.

Кулминацията на празника бе на 21 август. Тогава бе отслужен тържествен водосвет на площад „Захарий Зограф“ от Софийския митрополит и български патриарх Даниил. Програма бе съпроводена с участието на Националната гвардейска част и церемония по издигане на знамената. Наградени бяха тазгодишните стипендианти на общината, а на сцената се качиха Владимир Ампов - Графа и бенд, Деси Добрева.

Вчера (22 август) в Туристическата градина се състоя детски празник с пяна парти, театрална постановка и творчески работилници.

Празникът на Самоков се чества от 2002 г. по решение на Общинския съвет, като за дата е определен 21 август – денят на откриването на мощите на Симеон Самоковски, които днес се съхраняват в гроб в Бельова църква „Рождество Богородично“.