Макрон обсъди Украйна и Близкия изток в телефонен разговор с южноафриканския президент Рамапоса

Алексей Маргоевски
Френският президент Еманюел Макрон разговаря с южноафриканския президент Сирил Рамапоса в кулоарите на климатичната конференция КОП27 в Шарм ел Шейх, Египет, 22 ноември 2022 г. Снимка: Ludovic Marin/AP
Париж,  
23.08.2025 20:37
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е говорил днес по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса и че двамата са обсъдили Украйна, Близкия изток и други международни кризи, предаде Ройтерс.

Макрон написа в публикация в социалната мрежа "Екс", че разговорът е засегнал "агресивната война на Русия в Украйна в контекста на срещата в понеделник във Вашингтон, както и ситуацията в района на Големите езера в Африка".

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

 

/АМ/

21.08.2025 15:16

Ердоган е заявил пред Макрон, че Турция е готова да положи всякакви усилия за постигане на мир между Русия и Украйна

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е разговарял с френския президент Еманюел Макрон. Телефонният разговор е бил осъществен по покана на френския президент, уточниха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

