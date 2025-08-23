Монтана се наложи над Септември с голове на Костадин Илиев и Борис Димитров

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Костадин Илиев 231 2:0 Борис Димитров 54

Монтана, стадион "Огоста"

съдия - Денислав Сталев

асистенти - Мартин Маргаритов, Желязко Пилатов

жълти картони - Соломон Джеймс, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Борис Димитров, Антон Тунгаров (Монтана), Йоан Бауренски, Виктор Очаи (Септември)

състави:

Монтана: Васил Симеонов, Кристофър Ачемпонг, Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Соломон Джеймс, Антон Тунгаров, Илиас Илиадис, Александър Тодоров (76 - Петър Атанасов), Калоян Стрински (90+3 - Виктор Добрев), Иван Коконов (87 - Никола Борисов), Борис Димитров (76 - Филип Еджике)

Септември: Янко Георгиев, Захари Атанасов (45 - Никола Фонтен), Мартин Христов (78 - Борислав Маринов), Кубрат Йонашчъ, Георги Върбанов (46 - Сабастиан Уейд), Йоан Бауренски (69 - Али Аруна), Виктор Очаи, Клери Сербер, Галин Иванов (69 - Стоян Стоичков), Моисес Пара, Бертран Фурие

Монтана победи Септември с 2:0 в мач от шестия кръг на Първа лига. Попаденията на домакините вкараха Костадин Илиев и Борис Димитров. Това бе първи успен на отбора на Анатоли Нанков в елита.

В 23-ата минута Монтана излезе напред в резултата. Тогава Калоян Стрински изпълни пряк свободен удар за Монтана, вратаря Янко Георгиев изби топката в десния стълб, тя попадна у защитника на домакините Костадин Илиев, който веднага я вкара с левия крак в опразнената врата. Гостите от София имаха претенции, че Илиев е спрял топката с ръка, но след дълго преглеждане със системата за видео повторение, бе преценено, че топката се удря в рамото на играча и попадението бе зачетено - 1:0.

В 41-вата минута Борис Димитров от Монтана опита шанса си със силен удар, който бе спасен от Янко Георгиев.

Монтана удари за втори път в 54-ата минута. Тогава Кристофър Ачемпонг центрира по земя отдясно, като Мартин Христов остави с лекота топката да мине зад гърба му, не се намеси и резелвата Себастиан Уейд, а Борис Димитров вкара с удар с левия крак между двамата.

В 74-ата минута Иван Коконов можеше да реши всичко за домакините предварително, като надигра при контраатака двама защитници на Септември и стреля между тях, но топката премина блико до десния стълб на вратата на Янко Георгиев.

Благодарение на трите точки Монтана направи отлична операция, като вече събра общо 5 и се изкачи на 10-о място. Септември се свлече на предпоследната 15-а позиция, като има равни точки с ЦСКА, който обаче е дс двама мача по-малко.