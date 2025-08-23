Треньорът на Септември Стамен Белчев: "Владеем топката и доникъде"

Треньорът на Септември Стамен Белчев изрази разочарованието си от представянето на тима при загубата от Монтана с 0:2, която поставя отбора в много трудна ситуация.

"Монтана спечели, защото имаше повече и по-чисти положения за гол. При нас няма такова нещо. Ние владеем топката и доникъде. Домакините ни вкараха головете си, не и без нашата помощ", каза бившият треньор на ЦСКА след срещата.

"На наси ни липсва повече агресивност, динамика, пробиви по фланговете, бързина. Без агресия няма как да спечелим точка или три в предстоящите мачове. Похвалих отбора след мача с Добруджа, но трябва да работим много в тази посока", каза още Белчев след поражението.