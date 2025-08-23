Наполи започна с победа над Сасуоло защитата на титлата си в Серия А, Кевин Де Бройне вкара

Италианският шампион Наполи започна защитата на титлата си в Серия А с победа над Сасуоло при гостуването си с 2:0

Скот Мактоминей изведе неаполитанците напред в резултата през първата част след асистенция на Матео Политано. След почивката Кевин Де Бройне откри головата си сметка за отбора на Антонио Конте.

Десет минути преди края на редовното време Исмаил Коне от Сасуоло бе изгонен от терена заради втори жълт картон и домакините доиграха срещата с десет души.

В другия мач от кръга, игран по същото време Дженоа и Лече не си отбелязаха гол и завършиха 0:0.

Футболно първенство на Италия, първи кръв Серия А Сасуоло - Наполи 0:2 Дженоа - Лече - 0:0 по-късно днес: Милан - Кремонезе Рома - Болоня Утре: Каляри - Фиорентина Комо - Лацио Аталанта - Пиза Ювентус - Парма в понеделник: Удинезе - Верона Интер - Торино