Мистериозни кълбовидни боклуци се появяват на източните брегове на Австралия вече почти година

Калина Бояджиева
Резервоар за вода, изхвърлен от морето на плаж в Сидни, 2 април 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Baker
Сидни,  
23.08.2025 22:00
От октомври 2024 г. мистериозни кълбовидни боклуци се появяват по плажовете на източния австралийски щат Нов Южен Уелс, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Кълбовидни сивкави отломки с размер 10-40 см биват изхвърлени от морето по плажовете на север от Сидни.

„Проверки на служителите по околната среда са установили замърсяване с кълбовидни боклуци, изхвърлени от морето, на няколко плажа по централното крайбрежие“, казват местните власти в официален отчет, където са изброени седем локации.

„Взети са проби, за да бъде анализиран съставът и произходът на този материал“, поясняват властите, добавяйки че „предстоят още проверки и операции за безопасно почистване“.

Няколко плажа, включително емблематичният „Менли“ на северното крайбрежие на Сидни, са били затворени, след като „бяло-сивкави кълбовидни отломки“ са изхвърлени на брега между октомври 2024 и януари 2025 г.

Тези събития предизвикаха проверка на Агенцията за опазване на околната среда (EPA), според която отпадъците най-вероятно са с произход от наземната мрежа за третиране на отходни води на „Сидни уотър“.

Научна и техническа проверка откри прилики между състава на топките и проби, взети от няколко съоръжения за третиране на отходни води, казаха от EPA през април.

