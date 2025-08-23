Мистериозни кълбовидни боклуци се появяват на източните брегове на Австралия вече почти година

site.btaМистериозни кълбовидни боклуци се появяват на източните брегове на Австралия вече почти година
От октомври 2024 г. мистериозни кълбовидни боклуци се появяват по плажовете на източния австралийски щат Нов Южен Уелс, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.
Кълбовидни сивкави отломки с размер 10-40 см биват изхвърлени от морето по плажовете на север от Сидни.
„Проверки на служителите по околната среда са установили замърсяване с кълбовидни боклуци, изхвърлени от морето, на няколко плажа по централното крайбрежие“, казват местните власти в официален отчет, където са изброени седем локации.
„Взети са проби, за да бъде анализиран съставът и произходът на този материал“, поясняват властите, добавяйки че „предстоят още проверки и операции за безопасно почистване“.
Няколко плажа, включително емблематичният „Менли“ на северното крайбрежие на Сидни, са били затворени, след като „бяло-сивкави кълбовидни отломки“ са изхвърлени на брега между октомври 2024 и януари 2025 г.
Тези събития предизвикаха проверка на Агенцията за опазване на околната среда (EPA), според която отпадъците най-вероятно са с произход от наземната мрежа за третиране на отходни води на „Сидни уотър“.
Научна и техническа проверка откри прилики между състава на топките и проби, взети от няколко съоръжения за третиране на отходни води, казаха от EPA през април.
/ВБ/
