Подробно търсене

Певецът Йънгблъд ще прекъсне турнето си поради здравословни проблеми

Михаил Евлогиев
Певецът Йънгблъд ще прекъсне турнето си поради здравословни проблеми
Певецът Йънгблъд ще прекъсне турнето си поради здравословни проблеми
Йънгблъд през септември 2025 г. Снимка: Charles Sykes/Invision/AP
Лондон,  
17.11.2025 16:36
 (БТА)
Етикети

Рок звездата Йънгблъд ще прекъсне турнето си до края на годината след лекарски съвет, предаде Би Би Си.

Двадесет и осем годишният изпълнител от Донкастър, който ще представи турнето си Idols World Tour във Великобритания следващата пролет, трябваше да направи серия от концерти в САЩ този месец. В публикация в социалните мрежи той посочи, че „в природата ми е да тичам и тичам, докато не се срина..., но този път ми казаха, че трябва да го приема сериозно“, което е свързано с опасения относно гласа и кръвните му изследвания. Музикантът каза, че „сърцето му е разбито“ и се извини на феновете за отмяната на концертите в различни американски градове, включително Филаделфия, Кливланд и Вашингтон.

Йънгблъд, чието истинско име е Доминик Харисън, беше на турне с албума си Idols, който излезе през юни. Наскоро певецът получи номинация за наградата „Грами“ в категорията „Най-добър рок албум“, както и приз за най-добра рок песен за сингъла си Zombie. Той е номиниран и за изпълнението си на Changes на прощалния концерт на „Блек Сабат" Back To The Beginning, който се проведе само седмици преди смъртта на Ози Озбърн.

Певецът, прочут с песни като I Think I'm Okay с участието на Machine Gun Kelly, е известен и със създаването на BludFest, който предлага по-евтини билети в сравнение с много други музикални фестивали във Великобритания. Той има три албума номер едно в официалната британската класация: Weird! през 2020 г., едноименния си албум през 2022 г. и Idols. 

/ТЙ/

Списание ЛИК

Свързани новини

01.03.2022 18:31

Луис Томлинсън, Йънгблъд и "Франц Фердинанд" отмениха концерти в Русия

Луис Томлинсън, Йънгблъд, групите "Грийн дей" и "Франц Фердинанд" отмениха концерти в Русия заради войната в Украйна, съобщи Би Би Си. Томлинсън отмени и концерт в Киев заради опасната обстановка там. "Безопасността на феновете ми е приоритетна. за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:50 на 17.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация