Певецът Йънгблъд ще прекъсне турнето си поради здравословни проблеми

Рок звездата Йънгблъд ще прекъсне турнето си до края на годината след лекарски съвет, предаде Би Би Си.

Двадесет и осем годишният изпълнител от Донкастър, който ще представи турнето си Idols World Tour във Великобритания следващата пролет, трябваше да направи серия от концерти в САЩ този месец. В публикация в социалните мрежи той посочи, че „в природата ми е да тичам и тичам, докато не се срина..., но този път ми казаха, че трябва да го приема сериозно“, което е свързано с опасения относно гласа и кръвните му изследвания. Музикантът каза, че „сърцето му е разбито“ и се извини на феновете за отмяната на концертите в различни американски градове, включително Филаделфия, Кливланд и Вашингтон.

Йънгблъд, чието истинско име е Доминик Харисън, беше на турне с албума си Idols, който излезе през юни. Наскоро певецът получи номинация за наградата „Грами“ в категорията „Най-добър рок албум“, както и приз за най-добра рок песен за сингъла си Zombie. Той е номиниран и за изпълнението си на Changes на прощалния концерт на „Блек Сабат" Back To The Beginning, който се проведе само седмици преди смъртта на Ози Озбърн.

Певецът, прочут с песни като I Think I'm Okay с участието на Machine Gun Kelly, е известен и със създаването на BludFest, който предлага по-евтини билети в сравнение с много други музикални фестивали във Великобритания. Той има три албума номер едно в официалната британската класация: Weird! през 2020 г., едноименния си албум през 2022 г. и Idols.