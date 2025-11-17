Подробно търсене

Музеят в Търговище има готова визия за обновяване на етнографската експозиция в Хаджиангеловата къща

Снимка: РИМ - Търговище
17.11.2025 16:32
Музеят в Търговище има готова визия за обновяване на етнографската експозиция в Хаджиангеловата къща, съобщават от ръководството на културния институт. 

Новата визия на експозицията ще даде възможност на посетителите да се върнат назад във времето - към хората с техните радости, грижи, страхове и вярвания. Ще могат да надникнат и в Ескиджумайския панаир – една от емблемите на града, за да усетят неговия колорит, мащаб и значение. Ще се потопят и в онази смесица от човешки истории, традиции и обичаи, която и днес прави този край жив и различен. 

Постоянната експозиция в Хаджиангеловата къща припомня и цената на свободата, чрез разказ за къщата и нейните собственици, за предприемчивите личности, носители на градската култура и за начина им на живот, посочват от музея в Търговище.

Изготвянето на проект за обновяване на постоянната експозиция на Регионалния исторически музей в Търговище се случва с финансовата подкрепа на Мунистерството на културата. Той се подготвя с подкрепата на външни специалисти, на които от РИМ – Търговище благодарят за труда, идеите и вдъхновението.

Пред екипа на културната институция днес стои ново предизвикателство, а именно – осигуряването на средства реализиране на заложените идеи и превръщането на концепцията в завършена експозиция. 

