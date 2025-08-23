Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

Поставената под номер 2 в схемата Екатерина Александрова се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в мексиканския град Монтерей.

Спорът за титлата ще бъде изцяло руски, след като 24 часа по-рано място в него си осигури и Диана Шнайдер.

Александрова спечели с 6:3 първия сет на мача си с Мари Боузкова, когато чехкинята взе решение да се откаже заради контузия. Двете изиграха днес само пет гейма, тъй като двубоят бе спрян в петък при 2:2 гейма заради дъжд.

Финалът между Александрова и номер 3 в схемата Шнайдер е 3:30 часа българско време тази нощ.