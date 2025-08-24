Рускинята Диана Шнайдер спечели титлата на турнира по тенис в Монтерей

Рускинята Диана Шнайдер ликува с трофея на турнира по тенис на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

На финала третата поставена Шнайдер надигра втората в схемата нейна сънародничка Екатерина Александрова с 6:3, 4:,6, 6:4 за два часа и 11 минути и продължи впечатляващата си серия от победи във финали на ниво УТА.

Диана Шнайдер нямаше много проблеми в първия сет и един пробив бе достатъчен да го спечели с 6:3 , но се затрудни във втория, в който Александрова надделя с 6:4 след размяна на общо пет пробива.

Шнайдер си извоюва предимство в началото на третия сет, когато проби сервиса на противничката си за 2:0 и не изпусна аванса си до финалното 6:4.

Номер 12 в световната ранглиста Диана Шнайдер няма загуба в последните си пет финала в турнирите на УТА, добавяйки титлата от Монтерей към тези от Хонконг, Будапеща, Бад Хомбург и Хуа Хин миналата година.

Победата позволи на руската тенисистка да изравни резултата в директните си двубои с Александрова. И двете състезателки ще имат малко време за почивка, преди да предприемат близо 2000-километровото пътуване от Монтерей до Ню Йорк, за да играят в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, което започва по-късно днес.