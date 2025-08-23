Не започнахме добре, но спечелихме заслужено, смята треньорът на Монтана Анатоли Нанков

Анатоли Нанков е съвсем отскоро начело на Монтана, но отборът му вече спечели първата си победа в елита, което им позволи на отбора да се изкачи до десето място в класирането.

"Не започнахме добре мача, бяхме притеснени, не успяхме да се ориентираме. Постепенно заиграхме по-добре и успяхме да се влезем в мача. Смятам, че заслужено спечелихме мача - създадохме положения, които вкарахме", бяха първите думи на бившия футболист на ЦСКА и националния тим.

"Нашите футболисти са млади, повечето от тях не са играли в елита. Надявам се с всеки следващ мач да се подобряваме. Очакваме още нови попълнения през седмицата", каза още Нанков.