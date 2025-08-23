В арменския град Гюмри се състоя протест срещу руска база и контрамитинг в нейна подкрепа

Стотици хора протестираха днес пред руска военна база в Армения, за да поискат нейното изтегляне от бившата съветска република, съобщи журналист от Франс прес.

Събралите се по призива на прозападната партия "В името на републиката" пред тази база, разположена от 1995 г. в Гюмри, на 122 км северно от столицата Ереван, демонстранти носеха плакати с надписи: "Армения без руски ботуши" или "Само арменски войници за Армения".

"Искаме руската база да бъде изтеглена от арменска територия”, заяви един от организаторите Арман Бабаджанян, като изрази мнение, че тя не осигурява сигурност, а създава вътрешна заплаха.

"Русия трябва да напусне Армения", заяви пред АФП 74-годишната Анахит Тадевосян, изразявайки опасения, че руснаците ще започнат да разрушават страната ѝ, както разрушават Украйна.

След сключването на проект за мирно споразумение между Армения и Азербайджан във Вашингтон в началото на месеца, което трябва да сложи край на десетилетия на война между тези съперничещи си кавказки страни, присъствието на тази база и на (руски) военен контингент вече няма смисъл, заяви от своя страна 58-годишният Рубен Мехрабян.

Друга демонстрация, организирана днес пред базата в Гюмри от движението "Майка Армения", събра няколко десетки поддръжници на руското военно присъствие в страната, посочва АФП.

Според руско-арменско споразумение тази база трябва да продължи да функционира до 2044 г. Тя гарантира независимостта и сигурността на Армения, а онези, които са против нея, застрашават сигурността и независимостта на страната, заяви един от организаторите на контрамитинга Манук Сукясян.

Отношенията между Москва и Ереван преминават през период на напрежение откакто Азербайджан възвърна с военна сила спорния анклав Нагорни Карабах през 2023 г., който беше контролиран от арменски сепаратисти от 90-те години на миналия век.

Армения, която упреква Москва, че не я е подкрепила, замрази участието си в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - военен съюз между бивши съветски републики, под егидата на Русия, отбелязва АФП.