Румънският премиер призова молдовците на гласуват на изборите на 28 септември

Румънският премиер Илие Боложан, който е на посещение в Кишинев, призова днес молдовските граждани да гласуват колкото се може по-масово на парламентарните избори, които ще се състоят на 18 септември в Република Молдова, предаде Аджерпрес.

Той заяви по време на среща с жителите на село Бардар (близо до Кишинев) заедно с молдовския си колега Дори Речан, че "всеки глас е важен", подчертавайки, че бъдещето на Република Молдова зависи от всеки отделен гражданин.

На свой ред Дорин Речан заяви, че Република Молдова има уникален шанс да стане членка на Европейския съюз до 2028-2030 г.

"Никой няма да дойде да изгради нашия живот, никой няма да дойде да строи пътища за нас, училища, предприятия. Сега имаме тази възможност, каквато не сме имали от независимостта насам, да станем член на Европейския съюз още към края на 2028-2030 г., но зависи от нас да работим, да си напишем домашното, за да изградим живота за нашите деца", посочи Речан.

Боложан, който е на първото си посещение в Молдова в качеството си на премиер на Румъния, се срещна и с молдовския президент Мая Санду. Двамата обсъдиха сътрудничеството в областта на инфраструктурата, енергетиката и проектите за трансгранично развитие, информира агенцията.

"Сред приоритетите е разширяването на енергийната свързаност, модернизирането на транспортната мрежа и съвместните инвестиции, които да донесат ползи на гражданите от двете страни на река Прут", се посочва в правителствено прессъобщение.

Двамата са обсъдили също така европейския път на Молдова и "борбата срещу чуждестранната намеса, която дестабилизира" този процес.

"Премиерът подчерта, че решимостта на президента Мая Санду и постоянната подкрепа на Румъния осигуряват стабилност и доверие на гражданите. Румъния ще продължи да бъде силен поддръжник на Кишинев в процеса на присъединяване към ЕС, подкрепяйки както вътрешните реформи, така и проектите, които укрепват регионалната сигурност и доближават Република Молдова до европейските стандарти", подчертава румънското правителство.

Премиерът Боложан се срещна също с председателя на молдовския парламент Игор Гросу, с когото обсъди ускоряването на европейския път на Кишинев и предимствата на членството в ЕС, както и съвместните проекти на двете страни, посочва Аджерпрес.