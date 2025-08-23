Локализиран е пожарът в местността Св. Георги край Сливен

Пожарът, който избухна днес в 12:43 часа в местността Св. Георги, град Сливен, е локализиран, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На терен остават екипи на пожарната, които продължават да извършват наблюдение, за да се предотврати повторно възпламеняване.

Огънят е обхванал значителна площ от борова гора, но няма засегнати жилищни сгради и опасност за хората от близкия квартал.

В гасенето са участвали пет противопожарни автомобила, доброволци, както и служители на горските стопанства. Екипи на РУ – Сливен осигуряваха безопасността и периметъра на района.