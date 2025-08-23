Подробно търсене

Сред многобройна публика и с песента "Времето лети" започна концертът на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" в Банско

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Банско,  
23.08.2025 22:20
 (БТА)

Сред многобройна публика и с песента "Времето лети" започна концертът на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" на площад "Никола Вапцаров" в Банско. Сред изпълнените песни бяха "Рай", "Голяма работа", "Към", "Едно", "Холивуд", "Тази песен не е за любов", "Фойерверк" и "Бряг с цвят най-зелен". Още с едни от първите си изпълнения музикалната група успя да вдигне на крака жителите и гостите на града. Сред най-големите им почитатели се оказаха децата, които пяха заедно с тях. 

Изключително е приятна тази гледка, този пълен площад с красиви лица, каза в началото на концерта Стефан Вълдобрев. Тази наша среща беше дългоочаквана, аз не мога да си спомня дали някога сме правили концерт в този формат "Обичайните заподозрени" и мисля, че не сме – това е нашата премиера. За мен това е една много специална вечер, отбеляза още той. Концертът е част от лятната културна програма на Община Банско. 

В началото на този месец Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" изнесоха двучасов концерт в центъра на Каварна. Събитието бе част от тазгодишното издание Седмицата на морето, която се провежда в морския град.

