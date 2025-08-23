Евгени Будинов е режисьор на най-новия спектакъл на Видинския драматичен театър

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Общински драматичен театър "Владимир Трандафилов" - Видин. Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
23.08.2025 17:16
 (БТА)

Евгени Будинов е режисьор на най-новия спектакъл на Общински драматичен театър "Владимир Трандафилов" във Видин. Днес започнаха репетициите на маса на заглавието „Две кратки пиеси за любовта“, чиято премиера се очаква в началото на октомври. Това съобщиха от културната институция на страницата си във фейсбук.

Обединявайки две пиеси в една, режисьорът обещава интересна визия и действие, което разсмива до сълзи, но и наистина разплаква. Сценограф на постановката е Богдан Гешев, участват актьорите: Петьо Цеков, Калина Савова, Ана Дамянова, Десислава Цветкова, Кирил Кирилов и Красимир Рангелов.

Новият творчески сезон ще бъде открит официално на 4 септември, когато репетициите ще се пренесат на сцената. Това е втори спектакъл под режисурата на Евгени Будинов, с когото видинската трупа вече е реализирала криминалната комедия „Убийство в първа класа“, припомнят от театъра.

/ВД/

