Ученическият институт на БАН организира научна сесия

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) организира научна сесия, която ще се проведе на 15 и 16 ноември, съобщиха от пресцентъра на БАН.

Началото на събитието е в 10:00 ч. в централната сграда на БАН. Броят на подадените разработки е над 110 в направленията: „Информационни, комуникационни и технически науки“, „Математика“, „Биология, биомедицина и биохимия“, „Химия, физика и физикохимия“, „Хуманитарни и обществени науки, изкуство“, STEM образование.

От БАН посочиха, че секцията „STEM образование" се провежда за първи път. Авторите на проектите са почти 200, от 50 училища в 26 града на страната.

Ръководителите на проектите са 96, като сред тях, освен учители, има значителен брой специалисти от научни институти и висши училища, както и студенти от престижни чуждестранни университети.

Събитието се осъществява с подкрепата на Национална програма „Образование с наука", финансирана от Министерството на образованието и науката, казаха още от БАН.

