Симфониетата в Шумен кани на „Оперна гала“

Симфониетата в Шумен кани публиката си на „Оперна гала“ на 13 ноември в концертната зала „Проф. Венета Вичева“, съобщиха от симфоничния оркестър в града.

На сцената ще излязат студенти от класа по оперно пеене на доц. д-р Мариана Пенчева от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ - едни от най-обещаващите млади гласове на българската оперна сцена. Сред солистите ще са Теа Роканова, Радост Александрова, Людмила Лазарова, Явор Добрев, Александрия Иванова, Крум Петров, Галияна Димитрова, Джао Лан, Адриана Стефанова, Сандра Кордова и Чи Тиендзъ, отбелязват от симфоничния оркестър в града.

Оттам уточняват, че под диригентската палка на Димитър Косев Симфониетата ще представи арии на Моцарт, Доницети, Вагнер, Росини и други композитори.

Симфониетата в Шумен представи на 7 ноември творби на Пиацола, с участието на солистите Цветан Недялков (китара) и Стоян Караиванов (бандонеон). Музикантите от оркестъра изнесоха в края на октомври и концерт под надслов „Рамо до рамо“, с трима млади пианисти, посветен на лауреатите от Националния клавирен конкурс „Мила Михайлова“.