Винарски комплекс "ШаТони" предлага на пазара около 20 вида вина и акцентира върху местните сортове

Оборудван с най-модерни високотехнологични съоръжения от чуждестранни и български фирми, Винарски комплекс "ШаТони" край мездренското село Дърманци, предлага на пазара в различни разфасовки около 20 вида бели, червени вина и розета, каза за БТА единият от собствениците Надежда Йорданова. По думите ѝ най-новият им продукт е бяло вино Тамянка и червено Мерло, в разфасовки от 375 милилитра.

Първата копка на Винарския комплекс е направена през 2019 година с намерението да се изгради база, която да бъде пример за модерно винопроизводство в България. Комплексът включва две части - винарска изба и хотелска част, в които освен да се създават качествени вина, да може да се развива и винен туризъм.

"През 2020 година засадихме първите 100 декара лозов масив, като заложихме на Мускат отонел, Шардоне розе и Шардоне бианко. Тази година берем за втора година от него. През 2021 година въведохме в експлоатация винарската изба, с която дадохме начало на нашата винена история. Тогава е произведено и първото ни вино", обясни Йорданова.

В момента избата използва грозде и от други производители, но след предварителен анализ на качеството в собствената си лаборатория. Капацитетът за преработка на съоръженията е около 500 тона грозде годишно. Винарната разполага и със специално помещение, в което най-добрите вина отлежават в дъбови бъчви. Бутилиращата линия е автоматизирана и е с капацитет 1500 бутилки на час.

"Тази любов към виното дойде, след като станахме собственици на една водноелектрическа централа в Южна България, в района на Сандански. И когато отидохме и пробвахме техните вина, моят съпруг Тони Йорданов реши, че ще си направи като хоби една малка избичка, която се превърна в това голямо предприятие", разказа Надежда Йорданова.

В момента за любителите на винените преживявания в комплекса се предлага и винена обиколка, с която разказват за пътя на виното и която завършва във ВИП дегустационна с чаша чудесно вино и специално подбран деликатес.

Според Йорданова прави впечатление по-голямото търсене на бели вина от сортовете Врачански мискет, Тамянка, а напоследък и Мускат отонел. "Това са едни от най-поръчваните ни вина, заедно със Совиньон блан и Шардоне", посочи тя.

Искаме хората да разпознават вината от този край, затова акцентираме на местните сортове, обясни и енологът на винарския комплекс Лало Гешев. По думите му заради това, което предлага този Балкански микрорегион, вината на избата се отличават с по-голяма свежест, по-добра киселинност, червените вина са по-меки, а розетата - по-пивки и балансирани.

"За мен най-важното е хората да могат разпознават вината от нашия регион, като се каже Северозапад, да се сещат за вината на "ШаТони". Районът е по-скоро бял, отколкото червен. Белите ни вина са от характерния за тук Врачански мискет, Тамянка, Мускат отонел, Шардоне, Совиньон блан, Траминер. Розета са ни от Широка мелнишка лоза, Каберне фран, Каберне совиньон, Мерло. И червени в класическите сортове - Каберне совиньон, Сира, Мавруд, от местните сортове и Каберне фран, експериментираме с Пино ноар. Това е сортовата структура на произвежданите вина, като се стремим да покрием пазара както чисто сортово, така и купажно", разказа Гешев.

Той не крие, че всичките продукти, които предлага винарната, са му любими, но има и афинитети - от червените вина към Сира, а от белите изненадващо, по думите му и за самия него - към Врачанския мискет. "През годините и като сорт, и като вино не се бях сблъсквал с него. В България имаме много разновидности от ароматните сортове на тема мускат/мискет - Сандански мискет, Врачански, Варненски, Карловски, Брезовски, Сунгурларски. Но Врачанският е много специфичен, защото той от почти всички сортове, които изброих, има този баланс между аромат, който е ненатрапчив, както е при един Мускат Отонел например, с киселините и тялото на самото вино", обясни енологът, допълвайки, че техният Врачански мискет е добър както за аперитив, така и с храна, дори и за диджестив.

Гешев обясни, че на този етап във винарната искат да се съсредоточат върху това, което произвеждат сега, защото виното е най-бавнооборотния селскостопански продукт: "Изисква една упоритост и постоянство в годините. Завъртането на един цикъл от лозето, през направата на виното, продажбата и консумацията от клиента обикновено продължава между две и пет години".

"Искаме да наложим това, което правим, но и експериментираме, разбира се. В момента например експериментираме с един ризлинг и поставяме акцент върху местните сортове. Говорим си с колегите, че през последните 40-50 години, дори и повече, загубихме идентичността на отделните региони в страната. Затова в момента трябва да изграждаме тази идентичност наново. Човек е най-добре първо да стъпи здраво на собствената си земя и тогава да се развива", посочи Лало Гешев.

Вината с марка "ШаТони" могат да се намерят в различни обекти в Северозапада, София, Пловдив и Пирдоп, както и в онлайн магазина на избата. Въпреки че е на пазара едва от няколко години, винарска изба "ШаТони" има много награди. Само от последното изложение, на което е участвала - Балканския международен винен конкурс 2025 в Науса, Гърция, е получила четири.

