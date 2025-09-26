Тринадесетото издание на фестивала на виното и културното наследство "Августиада" започва в Стара Загора

Стара Загора става столица на виното за тринадесети път с провеждането на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада 2025", който започва днес и ще продължи до 28 септември. Това сочи програмата с предстоящи събития, публикувана на официалния сайт на община Стара Загора. За пореден път форумът ще се проведе на Античната римска улица в центъра на града.

Фестивалът ще започне с празнично шествие от 18:00 часа из пешеходната зона на Стара Загора, предвождано от кандидатките за Царица на "Августиада". В шествието ще участват винарни и изложители, шеф готвачи от ресторанти в града, възпитаници на Професионалната гимназия по обществено хранене "Райна Княгиня", фолклорна група от Народно читалище "Св. Климент Охридски 1858", Държавният куклен театър Стара Загора, Общинският духов оркестър и други. Шествието ще премине по бул. "Цар Симеон Велики", бул. "Методи Кусев" и ул. "Лубор Байер" до Античната улица, където ще се състои официалното откриване на фестивала на специално изградена сцена от 18:30 часа.

Кулминацията на днешния ден ще бъде избирането на тазгодишната Царица на "Августиада". Победителката ще стане посланик на Фестивала и за първи път ще бъде кандидат за титлата "Мис Свят България". Както БТА по-рано писа, за титлата ще се борят 17 претендентки на възраст от 16 до 25 години.

През първия ден на тридневния форум в залата на Регионалния исторически музей ще се проведе конференция "Августиада". Вторият ден ще предложи Майсторски клас с наградени вина от Северна Македония от четиринадесетия Балкански международен винен конкурс 2025, както и гала вечер със специална програма.

По време на изложението посетителите ще могат да дегустират над 250 вида вина и да опитат различни кулинарни специалитети. Регионален исторически музей - Стара Загора ще представи традиционни занаяти, а през трите фестивални дни организаторите обещават разнообразна фолклорна и музикална програма.