Концепцията за интегрирани териториални инвестиции "Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада" беше представена в Монтана

Регионалният съвет за развитие на Северозападния регион и Областният информационен център Монтана представиха днес в залата на Народно читалище "Разум 1883" в Монтана концепцията за интегрирани териториални инвестиции "Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада".

Концепцията ще бъде представена за финансиране от фондовете на Европейския съюз. Тя обединява усилията на Общините Монтана, Враца, Берковица и Чипровци и на Многопрофилната болница за активно лечение в Берковица за съвместно териториално развитие чрез подобряване на социалната, образователната и екологичната инфраструктура, придружено с подходящи дейности в сферата на образованието и здравеопазването.

Концепцията е на обща стойност 53 320 000 лева, като Община Монтана е водещ кандидат, а общините Враца, Берковица и Чипровци са партньори. На територията на община Монтана са планирани дейности за около 26 милиона лева, свързани с обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в няколко училища и детски градини и осигуряване на ученически транспорт чрез закупуване на автобуси, както и с подобрение на социалната инфраструктура чрез ремонт, закупуване на допълнително оборудване и адаптиране на сграда за предоставяне на социални услуги. Предвидени са и мерки, насочени към десегрегацията в училище чрез осигуряването на по-добра и интегрирана учебна среда - обучение на родители на деца от уязвими общности.

В община Чипровци е предвидено разкриване на две нови социални услуги от резидентен тип и укрепване на свлачище.

В Берковица е предвидено закупуване на нова съвременна апаратура за общинската болница и разкриване на три нови кабинета.

В община Враца е предвидено обновяване на образователна инфраструктура в три училища.

След края на обсъждането присъстващите на него граждани и служители в различни администрации попълниха анкетна карта с мнения и препоръки по концепцията.