В ОИЦ - Видин обсъдиха концепция за интегрирани териториални инвестиции на териториите на общините Лом и Видин

Като звено за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, Областният информационен център (ОИЦ) във Видин проведе обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) "Запазване и развитие на човешкия капитал в Северозападния регион чрез мерки за интегрирано териториално развитие на териториите на община Лом и община Видин". Кандидат е Община Лом, а партньори са Община Видин, Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Свети Николай Чудотворец-Лом" ЕООД, видинската МБАЛ ''Света Петка'' АД и Фондация "Подкрепа за реализация".

Концепцията включва инвестиции за 50,5 милиона лева. Финансирането се търси по пет програми на Европейския съюз - "Регионално развитие", "Образование", "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда", а на втората фаза на ИТИ и по "Конкурентоспособност".

Експертът в ОИЦ – Видин представи предвидените в концепцията инвестиции. На територията на община Лом се цели подобряване на образователната инфраструктура на три училища и две детски градини, модернизиране на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец-Лом" ЕООД с оборудване за диагностика на сърдечно-съдови заболявания, оборудване на мобилен лекарски кабинет за провеждане на информационни кампании и профилактика, изграждане на четири еднофамилни жилища за настаняване на уязвими групи и такива в неравностойно положение, изпълнение на мерки за училищна десегрегация, ограмотяване на възрастни лица, както и насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.

Община Видин предвижда изграждане и оборудване на нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни с трайни увреждания и за хора в над трудоспособна възраст без увреждания и с възможност за самообслужване, подкрепа за активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве, подобряване на атмосферния въздух чрез озеленяване на 2,73 хектара, отбеляза Гъркова. Тя допълни, че МБАЛ "Света Петка" АД ще се модернизира чрез обновяване на медицинската апаратура за диагностика на сърдечно съдови и онкологични заболявания, изграждане на система за телемедицина и разкриване на мобилен кабинет за информационни кампании и профилактика, обновяване на медицинска апаратура за диагностиката на онкологични заболявания.

Община Лом, със съдействието на ОИЦ – Видин са провели анкетно проучване сред представителите на предприятията от региона. Данните показват, че има интерес за изпълнение на проектни дейности с икономическа насоченост, попадащи в обхвата на допустимите дейности, допълни Гъркова.

Заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова благодари на партньорите и отбеляза, че европейските средства са инструмент, чрез който може да се помага на много хора, а в в конкретния случай - на жителите на двете общини.

Инвестицията в хората е най-важната и устойчивата за бъдещето на целия регион, каза Мария Гергова от МБАЛ "Света Петка"-Видин. Успешното изпълнение на концепцията ще бъде пример за ефективно партньорство между публичния сектор, здравните институции и гражданското общество. Проектът не само ще модернизира болничната инфраструктура, но ще създаде и условия за по-добра профилактика и информираност, което е ключово в намаляването тежестта на хроничните заболявания, допълни тя.

Настоящото присъствено общественото обсъждане е само елемент от процеса на общественото обсъждане на концепцията, обясни експертът от ОИЦ-Видин Цветомир Ценков. Три дни след обсъждането всеки гражданин и заинтересована страна може да даде своето мнение освен чрез попълването на онлайн анкета или като изпрати мнение или препоръка на електронната поща на центъра. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на Регионалния съвет за развитие, уточни Ценков.