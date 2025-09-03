Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков

Договорът с турската компания "Боташ" (BOTAŞ) декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", каза енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет. Министърът посочи, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества в България.

По думите на Жечо Станков пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е паднал почти наполовина през последните 4 години и вече е около 50 процента. Със загубата на пазарен дял настъпват и промени при клиентите на газовото дружество, някои от които не са сред най-платежоспособните, посочи министърът, като визира "Топлофикация София".

Министър Станков определи споразумението на “Булгаргаз" с турската компания "Боташ" като поставящо България и българското държавно дружество в неравностойно положение, а от там и българската енергетика в риск.

Споразумението, по думите на министър Станков, поставя националната енергетика и "Булгаргаз" в ситуация да бъдат най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция.

"Тези стотици милиони (министър Жечо Станков не уточни валутата, бел. авт.), които вече са платени, а част от тях висят и като фактури, защото дружеството ("Булгаргаз", бел. авт.) няма средства, за да ги покрива, са само малка част от цялата сума, която е над 6 млрд. (министър Жечо Станков не уточни валутата, бел. авт.) от договора, който е 13 години", обясни енергийният министър. Според него тези 6 млрд. (дължимата сума по договора за ползване на капацитета на газопреносната мрежа на "Боташ", заедно със заложената инфлационна индексация, бел. авт.) ще бъдат използвани от Турция за плащане на Русия за изграждане и довършване на ядрени централи на турска територия.

Според Станков "Булгаргаз" е била финансово стабилна компания към 2021 година, с годишни печалби между 20 и 60 млн. лева, сега дружеството е "поставено на колене".

"За 13 години по договора сме "отдали на концесия" печалбата му за 200 години напред да отива по сметките на турския газов оператор", посочи министър Станков. "Това тежи изключително много на българската енергетика", допълни той.

Относно водените преговори с "Боташ", министърът заяви, че от турска страна настояват за получаване на очакваните средства по подписания договор, независимо от течащите разговори. По думите му договорът няма клауза за прекратяване, а разсрочването на дължимите средства в годините представлява още по-голяма финансова тежест за държавата.

Енергийният министър предостави и актуална информация за степента на използване на договора с "Боташ", като от януари насам на терминалите в Турция са доставени 4 карга от предвидени по споразумение 14 за година, при разтоварени в предходните години на управление на служебни кабинети до 2 доставки.

По думите на министър Станков практиката досега е била, докато има пари, да се изплащат дължимите средства по фактурите, а когато те приключат, да се мисли какво да се прави. Той заяви, че като министър на енергетиката полага всички усилия, за намаляване на щетата от договора и промяна на условията по споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ".

Жечо Станков призова и президентската институция да се активизира в разговорите за предоговаряне.

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни и такива от региона за общи търгове и доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но досега никой от газовите доставчици на тези страни не проявява интерес.

По отношение на навлизането на унгарската енергийна компания "ЕмВиЕм" (MVM) на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия и “Сърбия газ“, т.е. от Русия.

БТА припомня, че българската държавна газова компания "Булгаргаз" подписа споразумение с турската държавна енергийна компания "Боташ" за достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната мрежа в Турция на церемония в Гранитната зала на Министерския съвет на 3 януари 2023 г.

Документът бе подписан от ръководствата на двете компании в присъствието на служебния министър на енергетиката Росен Христов и турския министър на енергетиката и природните ресурси Фатих Дьонмез.

Споразумението е за срок от 13 години - от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2035 г. "Положителният ефект от подписването на споразумението и последващия стандартен договор за доставка на природен газ се изразява в дългосрочно осигуряване на капацитет за регазификация и съхранение на втечнен природен газ за нуждите на клиентите на "Булгаргаз" в размер до 1,3 млрд. куб. м годишно", уточниха тогава от правителствената информационна служба. Споразумението предвижда гъвкавост за доставки на природен газ от нула до 53 200 мегаватчаса (MWh) на ежедневна база.