Държавен фонд "Земеделие" одобри заявителите по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за новата учебна година

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) издаде актове за одобрение на 96 заявители по схема "Училищен плод" и 92 заявители по схема "Училищно мляко". В обхвата на схемите участват 7098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група, съобщиха от Фонда.

Списъкът на одобрените заявители е достъпен на интернет страницата на ДФЗ.

От Фонда припомнят, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения: от I до подготвителна група включително, в детските градини; децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата; децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа.

По схема "Училищен плод" се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко четири различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По схема "Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата, като се разпределят най-малко три различни вида продукти месечно.

БТА припомня, че и през новата учебна година училищата и детските градини ще получават 50 доставки по схемата "Училищен плод" и 50 по схемата "Училищно мляко" по предварително утвърдени от директорите на учебните заведения графици, които заявителите се задължават да спазват.