Подробно търсене

Държавен фонд "Земеделие" одобри заявителите по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за новата учебна година

Ивона Величкова
Държавен фонд "Земеделие" одобри заявителите по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за новата учебна година
Държавен фонд "Земеделие" одобри заявителите по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за новата учебна година
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
София,  
27.08.2025 18:36
 (БТА)

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) издаде актове за одобрение на 96 заявители по схема "Училищен плод" и 92 заявители по схема "Училищно мляко". В обхвата на схемите участват 7098 учебни заведения с 442 803 деца, попадащи в целевата група, съобщиха от Фонда.

Списъкът на одобрените заявители е достъпен на интернет страницата на ДФЗ

От Фонда припомнят, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения: от I до подготвителна група включително, в детските градини; децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата; децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа. 

По схема "Училищен плод" се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко четири различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По схема "Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата, като се разпределят най-малко три различни вида продукти месечно.

БТА припомня, че и през новата учебна година училищата и детските градини ще получават 50 доставки по схемата "Училищен плод" и 50 по схемата "Училищно мляко" по предварително утвърдени от директорите на учебните заведения графици, които заявителите се задължават да спазват.

/БП/

Свързани новини

22.07.2025 15:29

МТИ: Новият проектобюджет на ЕС застрашава програмите за мляко и плодове в училищата, заяви унгарският министър на земеделието

Новият проектобюджет на Европейската комисия ще задели пари за програмите за мляко и пресни плодове в училищата в Унгария, единствено ако тя „се присъедини към страните, които подкрепят пропагандата на джендъра, миграцията и войната“, заяви днес
28.05.2025 16:05

Над 4 млрд. лева са одобрени от правителството за финансиране на политиката на министерството на земеделието за земеделие, рибарство и аквакултури

Министерският съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" за 2025 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:56 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация