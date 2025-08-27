Нивото на безработица в област Стара Загора за месец юли е 4,4 процента, по данни на Бюрото по труда

Нивото на безработица в област Стара Загора за месец юли е 4,4 процента, което я нарежда на седмо място от областните градове след София, Варна, Бургас, Перник, Добрич и Габрово. Това съобщи Даниела Василева, началник отдел "Активна политика на пазара на труда" към Дирекция "Бюро по труда" (БТ) - Стара Загора, на пресконференция.

По представените от нея данни нивото на безработица за страната през юли е 5,29 процента, което е увеличение с 0,16 на сто спрямо предходния месец. Общият брой на регистрираните безработни за страната е малко над 150 000 души.

През месец юли в област Стара Загора на работа са постъпили 440 безработни лица, а от тях с посредничеството на Бюро по труда - Стара Загора са устроени общо 349. Най-голям брой от постъпилите на работа са без квалификация - 214, 134 са от групата на специалистите, а 92 са с работническа специалност. Заявените свободни работни места към днешна дата в бюрото са общо 474 за областта.

През миналия месец от област Стара Загора в местното Бюро по труда са регистрирани 970 нови безработни. Общият брой на регистрираните безработни в областта към 31 юли е 5592 души, което е увеличение със 214 спрямо предходния месец. Най-ниска е безработицата за Казанлък, която е 2,6 процента, за град Стара Загора равнището е 2,8 процента, а най-висок показател е отчетен в общините Николаево - 34,6 на сто и Братя Даскалови, където процентът е 25,5.

Даниела Василева представи и изпълнението на активната политика по заетостта в Бюрото по труда, според която по програми за заетост и обучение през юли са работили 40 души, а по мерки за насърчаване на заетостта - 6. По проекти работят 239 души, посочи още експертът.

Бюро по труда - Стара Загора продължава прием на заявления по проектите "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица", "Започвам работа", "Родители в заетост", "Младежка заетост +" и "Младежки практики".