Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.02.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.02.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18852
|
0.841383
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.27303
|
3.05527
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.31608
|
0.759832
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07185
|
0.48266
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.57123
|
3.88919
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.80583
|
12.8109
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62186
|
3.81409
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.35265
|
0.425053
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.40035
|
4.16606
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.86852
|
205.401
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.15096
|
8688.4
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.2521
|
1.904
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14945
|
46.5235
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3314
|
75.1089
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23264
|
81.1267
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.29367
|
772.995
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.16037
|
10.9166
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.21179
|
2.37429
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68005
|
5.9522
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.07092
|
0.933777
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.2191
|
31.0646
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.70095
|
2.12723
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92974
|
2.5447
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74379
|
5.73464
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.39205
|
0.718365
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.53903
|
18.0537
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.15392
|
19.4027
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8675
|
0.535475
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.0128
|
9.87362
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5413.15
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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