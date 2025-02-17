Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.02.2025

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.02.2025
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.02.2025
Снимка: Владимир Шоков, БТА/архив
София,  
17.02.2025 18:35
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18852

0.841383

Бразилски реал

BRL

10

3.27303

3.05527

Канадски долар

CAD

1

1.31608

0.759832

Швейцарски франк

CHF

1

2.07185

0.48266

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.57123

3.88919

Чешка крона

CZK

100

7.80583

12.8109

Датска крона

DKK

10

2.62186

3.81409

Британска лира

GBP

1

2.35265

0.425053

Хонконгски долар

HKD

10

2.40035

4.16606

Унгарски форинт

HUF

1000

4.86852

205.401

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.15096

8688.4

Израелски шекел

ILS

10

5.2521

1.904

Индийска рупия

INR

100

2.14945

46.5235

Исландска крона

ISK

100

1.3314

75.1089

Японска йена

JPY

100

1.23264

81.1267

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.29367

772.995

Мексиканско песо

MXN

100

9.16037

10.9166

Малайзийски рингит

MYR

10

4.21179

2.37429

Норвежка крона

NOK

10

1.68005

5.9522

Новозеландски долар

NZD

1

1.07092

0.933777

Филипинско песо

PHP

100

3.2191

31.0646

Полска злота

PLN

10

4.70095

2.12723

Румънска лея

RON

10

3.92974

2.5447

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74379

5.73464

Сингапурски долар

SGD

1

1.39205

0.718365

Тайландски бат

THB

100

5.53903

18.0537

Турска лира

TRY

100

5.15392

19.4027

Щатски долар

USD

1

1.8675

0.535475

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.0128

9.87362

Злато (в трой унции)

XAU

1

5413.15

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:52 на 17.02.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация