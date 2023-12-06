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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.12.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.12.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.12.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
06.12.2023 18:20
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.19323

0.838061

Бразилски реал

BRL

10

3.69066

2.70954

Канадски долар

CAD

1

1.33814

0.747306

Швейцарски франк

CHF

1

2.07427

0.482097

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.53517

3.94451

Чешка крона

CZK

100

8.03711

12.4423

Датска крона

DKK

10

2.62327

3.81204

Британска лира

GBP

1

2.28458

0.437717

Хонконгски долар

HKD

10

2.32358

4.3037

Унгарски форинт

HUF

1000

5.13921

194.582

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16894

8554.76

Израелски шекел

ILS

10

4.89337

2.04358

Индийска рупия

INR

100

2.17732

45.928

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.23241

81.1418

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.37939

724.958

Мексиканско песо

MXN

10

1.04724

9.54891

Малайзийски рингит

MYR

10

3.88702

2.57266

Норвежка крона

NOK

10

1.65805

6.03118

Новозеландски долар

NZD

1

1.11704

0.895223

Филипинско песо

PHP

100

3.28088

30.4796

Полска злота

PLN

10

4.50621

2.21916

Румънска лея

RON

10

3.9363

2.54046

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72983

5.78091

Сингапурски долар

SGD

1

1.35333

0.738918

Тайландски бат

THB

100

5.16118

19.3754

Турска лира

TRY

100

6.27027

15.9483

Щатски долар

USD

1

1.81465

0.55107

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.56859

10.4509

Злато (в трой унции)

XAU

1

3672.38

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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