Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.12.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.12.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.19323
|
0.838061
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.69066
|
2.70954
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33814
|
0.747306
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07427
|
0.482097
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.53517
|
3.94451
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.03711
|
12.4423
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62327
|
3.81204
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28458
|
0.437717
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32358
|
4.3037
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.13921
|
194.582
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16894
|
8554.76
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.89337
|
2.04358
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.17732
|
45.928
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.23241
|
81.1418
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.37939
|
724.958
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04724
|
9.54891
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.88702
|
2.57266
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65805
|
6.03118
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11704
|
0.895223
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.28088
|
30.4796
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.50621
|
2.21916
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9363
|
2.54046
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72983
|
5.78091
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35333
|
0.738918
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.16118
|
19.3754
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.27027
|
15.9483
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81465
|
0.55107
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.56859
|
10.4509
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3672.38
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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