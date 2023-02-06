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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.02.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.02.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.02.2023
Пресфото - БТА, снимка: Владимир Шоков
София,  
06.02.2023 17:57
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.25406

0.79741

Бразилски реал

BRL

10

3.5161

2.84406

Канадски долар

CAD

1

1.35267

0.739279

Швейцарски франк

CHF

1

1.9629

0.50945

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.67592

3.73703

Чешка крона

CZK

100

8.20295

12.1907

Датска крона

DKK

10

2.62767

3.80565

Британска лира

GBP

1

2.19072

0.456471

Хонконгски долар

HKD

10

2.31352

4.32242

Унгарски форинт

HUF

1000

5.0043

199.828

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.19708

8353.66

Израелски шекел

ILS

10

5.23818

1.90906

Индийска рупия

INR

100

2.19529

45.5521

Исландска крона

ISK

100

1.27916

78.1763

Японска йена

JPY

100

1.37338

72.8131

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.44486

692.109

Мексиканско песо

MXN

100

9.54613

10.4754

Малайзийски рингит

MYR

10

4.26255

2.34601

Норвежка крона

NOK

10

1.77114

5.64608

Новозеландски долар

NZD

1

1.14543

0.873035

Филипинско песо

PHP

100

3.3327

30.0057

Полска злота

PLN

10

4.14125

2.41473

Румънска лея

RON

10

3.98701

2.50815

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72089

5.81095

Сингапурски долар

SGD

1

1.37097

0.729411

Тайландски бат

THB

100

5.4018

18.5123

Турска лира

TRY

100

9.63857

10.375

Щатски долар

USD

1

1.81499

0.550967

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.03476

9.66408

Злато (в трой унции)

XAU

1

3409.85

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/СЛС/

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Към 18:26 на 06.02.2023 Новините от днес

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