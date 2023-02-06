Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.02.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 06.02.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25406
|
0.79741
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.5161
|
2.84406
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.35267
|
0.739279
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.9629
|
0.50945
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.67592
|
3.73703
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.20295
|
12.1907
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62767
|
3.80565
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.19072
|
0.456471
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31352
|
4.32242
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.0043
|
199.828
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19708
|
8353.66
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.23818
|
1.90906
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.19529
|
45.5521
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.27916
|
78.1763
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.37338
|
72.8131
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.44486
|
692.109
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.54613
|
10.4754
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.26255
|
2.34601
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.77114
|
5.64608
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.14543
|
0.873035
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.3327
|
30.0057
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.14125
|
2.41473
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.98701
|
2.50815
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72089
|
5.81095
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37097
|
0.729411
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.4018
|
18.5123
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.63857
|
10.375
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.81499
|
0.550967
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.03476
|
9.66408
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3409.85
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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