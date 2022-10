МИНА: Централната банка на Черна гора стана член на Мрежата за екологизиране на финансовата система

Централната банка на Черна гора (ЦБЧГ) стана член на Мрежата за екологизиране на финансовата система (Network for Greening the Financial System), предаде черногорската агенция МИНА.

От ЦБЧГ съобщиха, че Мрежата за екологизиране на финансовата система е международна организация, чиито членове са централни банки на развити и развиващи се страни, а в работата й като наблюдатели участват ключови финансови институции като Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания.

„Чрез присъединяването си към тази група и предварителното приемане на политика, свързана с предизвикателствата на изменението на климата, ЦБЧГ потвърждава решимостта си да води политика, насочена към укрепване на устойчивостта на финансовата система към предизвикателствата на изменението на климата“, се посочва в съобщението на банката.

Ченството в тази мрежа и сътрудничеството с международните партньори ще даде възможност на ЦБЧГ да обменя опит и добри практики в областта на управлението на климатичния риск във финансовата система и мобилизирането на капитал за зелени и нисковъглеродни инвестиции, което ще допринесе за по-бърз преход към устойчива и по-екологична икономика, се казва още в съобщението на ЦБЧГ, цитирано он МИНА.

