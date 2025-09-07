Асоциация на европейските журналисти – България: Протестиращите, нападнали екип на Nova телевизия, трябва да бъдат наказани

Асоциацията на европейските журналисти – България осъжда инцидента от 31 август 2025 г., при който журналистически екип на Nova телевизия беше нападнат от протестиращи в Сопот по време на отразяване на визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

АЕЖ призовава Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да предприемат незабавни действия за идентифициране и привличане към отговорност на всички замесени.Осъждаме бездействието на органите на реда, които по свидетелства на други медии, са били пасивни и не са се намесили, за да защитят журналистите.

В неделя журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев са били нападнати минути преди да се включат на живо от протеста пред ВМЗ Сопот. Двамата са били плюти, ритани, удряни и Бекриев е изведен от мястото с полицейска кола.

Правото на протест е ключово за всяка една демокрация, но то категорично не може да води до ограничаване на други права като правото на достъп до информация или свободата на словото. Посегателство срещу журналисти е посегателство срещу демокрацията, тъй като те присъстват на протести, за да предоставят информация на обществото.

Въпреки че политическа партия “Възраждане”, основен организатор на протеста, се разграничи от нападателите, агресивната реторика от страна на партийното ръководство създава предпоставки за подобно отношение към медиите и журналистите. Журналисти неведнъж са били нападани вербално и гонени от официални събития на “Възраждане” от лидерите на партията, като припомняме случаите с агресията срещу репортерите Ралица Фичева, Лъчезар Лисицов и журналистката от БНТ и влогърка Цвета Стратиева - Флора.

През юли 2024 г. АЕЖ-България сезира прокуратурата по разкритията, че изпълнителният директор на т.нар. “Историческия парк” и лидер на партия “Величие” Ивелин Михайлов е поръчвал на шеф на охранителна фирма “да се справи” с журналиста Йоан Запрянов. Получихме отказ за образуване на досъдебно производство.

Фактът, че всички тези казуси остават без последствия за политическите лица, упражняващи неправомерен натиск срещу журналисти, създава усещане за безнаказаност не само сред тях, но и сред последователите им, които прибягват до физическа агресия. Ето защо, реакцията на правораздавателните органи по случая с екипа на “Nova” е ключов тест за способността им да защитят демократичния ред в страната.