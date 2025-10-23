От евентуално затваряне на общински болници печелят частните, а ГЕРБ блокират доклади за ремонт на лечебни заведения, каза Ваня Григорова

Единствените, които печелят от евентуално затваряне на общински болници, са частните болници, а ще спечелят и частни инвеститори евентуално, ако Втора многопрофилна болница за активно лечение бъде затворена, а след това и продадена, тъй като тя е един много апетитен имот на централно място в София. Това каза преди заседанието на Столичния общински съвет независимият общински съветник Ваня Григорова. Това не е защита на обществения интерес, каза още тя и посочи, че в здравната и във финансовата общински комисии е имало блокаж от страна на групата на ГЕРБ срещу доклади, които целят решаване на спешни ремонти в столични общински лечебни заведения.

Това поведение става тенденциозно спрямо някои от болниците, за които се вижда, че не са в приоритетите на групата на ГЕРБ, допълни Григорова. Поведението им е неконструктивно и не позволява укрепването на общинското здравеопазване, каза още тя.

Болницата трябваше да получи право да продаде една от сградите си, които не използва, а средствата да се насочат за укрепване на сградата, която сега болницата ползва. По думите на Григорова в момента сградата, която болницата би могла да продаде, се ползва от неправителствена организация. Основната сграда потъва, разцепена е, пациентите трудно минават, допълни тя. Григорова каза още, че миналата година е било решено болницата да купи ангиограф, но обществената поръчка два пъти се прекратява, а апаратура все още няма, тъй като "поръчката е подготвена за конкретен производител и конкретен доставчик на ангиограф".