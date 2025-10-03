Пресклубът на БТА в Русе бе открит преди четири години

Символен ден е БТА да се роди в Русе втори път - в деня на Св. Дионисий Ареопагит, чието име значи роден втори път. Това заяви на днешната дата преди четири години генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на откриването на Националния пресклуб на агенцията в крайдунавския град.

Новият дом на БТА бе осветен на 3 октомври 2021 г. от Русенския митрополит Наум и свещеници. Сред официалните гости бяха кметът на Русе Пенчо Милков, заместник-областният управител Синан Хебибов, председателят на Общинския съвет в града Иво Пазарджиев, оперната прима Красимира Стоянова, представители на институции и журналисти.

"Този празник е в деня на концерта, с който ще бъде закрито 60-ото издание на международния фестивал "Мартенски музикални дни". Замислете се в колко объркано време се намираме. Ние сме на "Мартенски музикални дни" през септември и октомври (бел. кор. - заради ковид пандемията музикалният форум, който трябваше да се състои през март 2021 г., бе отложен за есента), а част от тази обърканост е, че БТА открива пресклуб 60 години по-късно, откакто е трябвало да го открие - да го открие в най-големия дунавски град, в петия по големина град в България, в град, който има огромно значение от римско време. Град, който съчетава в себе си родолюбивия дух - стигат имената на възрожденския род Обретенови и Ангел Кънчев, с най-модерното, най-космополитното в българското общество - Елиас Канети, който пише, че се колебаел дали има смисъл да казва, че Русе е в България, защото като дете помнел как на ден чувал тук да се говори поне на осем-девет езика", заяви тогава генералният директор на БТА.

По време на церемонията по откриването на пресклуба Вълчев съобщи, че списание ЛИК на БТА ще излиза отново. Така новото му начало бе поставено със специален брой, посветен на досегашните 60 издания на "Мартенски музикални дни".

Националният пресклуб отвори врати в Русе, след като генералният директор на БТА Кирил Вълчев и кметът Пенчо Милков подписаха договор, с който общината, след единодушното решение на Общинския съвет, отдаде безвъзмездно за срок от 10 години помещение. То е в емблематичната сграда на някогашното акционерно спестително дружество "Гирдап", което е и първата частна банка в България, основана през 1881 година. Намира се в центъра на града, на ул. "Райко Даскалов" 2 - до Съдебната палата. Любимо място е за среща на русенци, наричано "Часовникът".

БТА присъства в Русе от средата на миналия век. Иван Коджахристов, Христо Кушев и Радослав Атанасов са били едни от първите сътрудници на агенцията в града след 1952 година. Те са предавали новини и от регионите на Разград и Силистра. След това представител на БТА в Русе остава само Радослав Атанасов. Той е и най-дългогодишният щатен кореспондент на агенцията в града. Отразявал е събития от региона в продължение на 30 години - от 1957 г. до 1987 година.

Мястото му заема Пламен Атанасов, който му е и син. Той работи в БТА от 1987 г. до края на 1993 година. Преди това е бил във вестник "Дунавска правда". Пламен Атанасов напуска агенцията и се превръща в един от създателите на вестник "Русенски Стандарт".

В продължение на 17 години новини от Русе за БТА предава Стоян Русев, който се пенсионира през 2011 година. Преди това е бил сътрудник на различни вестници, сред които "Земеделско знаме", "Подкрепа", "Ново слово" и "Демокрация".

Сред нещатните фоторепортери на БТА през годините е бил Красимир Стоянов - между 1999 г. и 2005 година. След това работи за местния вестник "Утро".

Кореспондент на БТА в Русе от 2011 г. е Мартин Пенев. Фоторепортер от 2005 г. е Бисер Тодоров. Агенцията има и втори кореспондент в Русе - Андрей Кючуков, който бе назначен през май миналата година.

Общо пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.