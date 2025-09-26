Кампанията „Движи се и победи ” във Велико Търново ще започне в последната събота на септември и ще продължи до 18 октомври

Есенното издание на кампанията „Движи се и победи” - Велико Търново ще започне в последната събота на септември и ще продължи в три етапа до 18 октомври, съобщиха организаторите от Туристическо дружество “Трапезица- 1902“, Община Велико Търново, Регионалната здравна инспекция и Младежкия дом, под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов.

В околностите на Велико Търново, по познатите туристически маршрути и екопътеки ще преминат участниците в превърналата се в традиция инициатива за повишаване на физическата активност. В пролетния дял на „Движи се и победи 2025” се включиха 299 души. Организирано участваха осем ученически групи, а най-масово се включиха учениците и педагозите от Средно училище „Вeла Благоева”.

Есенният дял на „Движи се и победи 2025” ще включва три туристически маршрута - от Велико Търново до парк "Ксилифор" на 27 септември, от село Присово до хижа Ксилифор на 4 октомври и от Велико Търново до манастира „Св. св. Петър и Павел“ на 18 октомври. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определено място и час на тръгване.

Както всяка година, участниците ще бъдат наградени чрез томбола. Условията за присъждането на наградите са да бъдат преминати трите обявени туристически маршрута, те ще бъдат разделени в три възрастови групи – от четири до над 60 години. Тегленето на жребия за наградите от есенния етап на кампанията „Движи се и победи 2025“ ще се състои на 28 октомври 2025 година в Регионалната здравна инспекция във Велико Търново .

По традиция, първият маршрут на кампанията ще стартира със спортно-туристически празник в парк Ксилифор. В празника децата и учениците ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания. По време на есенната кампанията „Движи се и победи“ ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести, а за всички участници, по желание, ще бъде осигурено измерване на кръвно налягане.

Кампанията „Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ, а сега е част от общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“. Досега са проведени 44 кампании с общо 20 746 участници, от които 485 семейства, допълниха организаторите.