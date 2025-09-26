Общинският съвет на Куклен ще разгледа актуализиране на бюджета на общината във връзка с очакването на преизпълнение на приходната му част. Предложението е част от дневния ред на предстоящото днес заседание и е публикувано на интернет страницата на администрацията.

Съветниците ще разгледат още отчет за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 година, както и за първото полугодие на тази година.

Общинският съвет ще решава дали да предостави финансова помощ под формата на безлихвен заем от бюджета на Община Куклен на Сдружение „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“, за изпълнение дейности по прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Общини Куклен и Асеновград.

Голяма част от точките в дневния ред са свързани с актуализация на правилници и наредби във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г.