Кметът на Шумен е потърсил съдействието на Министерството на културата за укрепване на къща със статут на културна ценност в града

Кметът на Шумен проф. Христо Христов е поискал съдействие от Министерството на културата във връзка с риск от саморазрушаване на „Къщата на Кулиянови“, разположена на ул. „Цар Освободител“ с номера 121–123 в града и е недвижима културна ценност, съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

Сигнал за опасност от увреждане или срутване е подаден и от собственика на имота. Тъй като сградата е със статут на културна ценност, Общината няма правомощия самостоятелно да предприеме действия, тъй като такива обекти са под специален режим на закрила и експлоатация, под надзора на Министерството на културата.

В писмо от лятото кметът е поискал намесата на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство във Варна към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“. За да се предприемат действия, е необходима експертиза от оторизирани специалисти, извършена на място, съвместно с експерти на Община Шумен, съгласно Закона за културното наследство. На базата на такава проверка се издават и указания към собственика на имота - за укрепителни дейности в определен срок. Съгласно закона, в 14-дневен срок следва да бъде назначена комисия, с участието на инспектор от Регионалния инспекторат, представители на Националния институт за недвижимо културно наследство, Регионалната дирекция за национален строителен контрол и Общината. Комисията трябва да изготви констативен протокол, който да установи състоянието на обекта и да определи необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности. Към протокола се прилагат и описание на културната ценност с данни за идентификацията и регистрацията ѝ, както и информация за собственика, припомнят от общинския пресцентър.

Оттам допълват, че до момента такава проверка и експертиза не са извършени, като Община Шумен заявява готовност да съдейства при провеждането им, а състоянието на „Къщата на Кулиянови“ ще бъде обсъдено и на заседанието на Общинския съвет в Шумен утре.

Къщата на ул. "Цар Освободител" 125 в Шумен остава недвижима културна ценност от местно значение и предстои да се реставрира в началото на октомври 2024 г.

БТА припомня, че на 5 срещу 6 юни м.г. временно беше затворен за движение участък от улица "Цар Освободител" в Шумен, след сигнал за срутване на покрив от къща, която е частна собственост и е обект на специална защита със статут на паметник на културата. На 8 юли поради ново срутване на къщата на ул. "Цар Освободител" № 125 в Шумен се създаде организация за затваряне на движението в участъка.