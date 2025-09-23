Заподозрян за жестокото убийство край Смолян е обявен за общодържавно издирване, съобщиха прокуратурата и полицията

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Недко Симов (в дясно) - окръжен прокурор в Смолян и старши комисар Цветан Цанков - директор на Областна дирекция на МВР. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян,  
23.09.2025 16:55
Заподозрян за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, е обявен за общодържавно издирване. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР ст. Комисар Цветан Цанков. Те потвърдиха, че по случая с намерения вчера край пътеката труп на мъж е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията. От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревонст, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и  39-годишна жена, която е била обект на ревността. Убитият мъж е от Ямбол. 

 

