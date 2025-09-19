Депутатите включиха в дневния си ред второто четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата. Това ще бъде точка първа. Втора точка е първото четене на промени в закона за статистиката.

Във връзка с включването на нова точка парламентът удължи законодателната част на днешното пленарно заседание, след което ще има три часа парламентарен контрол.

Преди това народните представители излизаха два пъти в почивка - поради липса на кворум и по искане на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Последва и нова петнайсетминутна почивка, поискана от парламентарната група "Величие". От политическата сила направиха и забележка на Наталия Киселова, че не ги вижда и орязва права като не им дава думата. Давате ни основания да Ви искаме оставката, заяви Красимира Катинчарова.

С Вашата група ще разговаряме, за да може да бъде избегнат проблемът, отговори председателят на парламента. Тя даде почивка и обяви, че след нея има заявени три декларации от парламентарни групи.