Проблемите на водоснабдяването в Шуменско бяха обсъдени на работна среща при областния управител Катя Иванова

Проблемите на водоснабдяването и състоянието на ВиК инфраструктурата в Шуменско обсъдиха народни представители, кметове и ръководители на институции на работна среща, организирана от областния управител Катя Иванова.

Присъстваха народните представители Любомир Христов и Веселин Вешев, кметовете на община Каолиново Нида Ахмедов, на Велики Преслав Янко Йорданов, на Каспичан Златин Ценков, на Никола Козлево Исмаил Ибрям, както и заместник-кметове на общините Смядово Иван Кюркчиев, на Венец Илхан Сали, на Върбица Бейсим Мустафа, на Хитрино Ахмед Ахмед и експертът от община Шумен Валентин Николов. В срещата участваха и управителят на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Шумен Иван Пушкаров, управителят на "Напоителни системи" - Шумен Герасим Инджев, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова, представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и др.

Управителят на ВиК - Шумен Иван Пушкаров представи данни за актуалното състояние на водоснабдяването. "Към днешна дата има около 10 населени места на воден режим. Сравнено с минали години, броят им е много по-малък благодарение на мерките, които дружеството е предприело съвместно с общините, сред които са дейности за почистване на шахтови кладенци, довеждащи съоръжения и техният мониторинг. Правят се значителни инвестиции с цел намаляване на загубите и рехабилитация на проблемни участъци", отбеляза Пушкаров. Той призова за общи действия за осигуряване на алтернативно водоснабдяване. "Пряко за град Шумен и Велики Преслав са нужни алтернативи, като част от тези мерки са възстановяване на дълбоките сондажи в шуменския квартал "Мътница" и изграждане на система "Дунав". За останалите населени места се работи по всички варианти и начини да се осигурят алтернативни източници за водоснабдяване - от съседни села или чрез възстановяване на дълбоки сондажи в землищата на съответните населени места", уточни Пушкаров.

Управителят на "Напоителни системи" - Шумен Герасим Инджев съобщи, че водата в язовир "Тича" е 45% от наличния обем. Дружеството стриктно спазва утвърдения график от Министерството на околната среда и водите и се осъществява ежедневен контрол. Поливният сезон приключва на 15 октомври, като за сезона са сключени 108 договора за напояване на 14 730 дка. За намаляване на загубите по основния канал е извършен ремонт през 2024 г. на 7,5 км. Предстои да бъдат рехабилитирани още 13 километра, каза още Инджев.

Кметът на община Каолиново Нида Ахмедов и заместник-кметовете на общините Венец и Хитрино информираха, че предприемат мерки и работят по откриване на нови дълбоки сондажи в населени места, където има проблеми с водоснабдяването. Те поставиха проблеми, свързани с изключително бавната процедура за проучване и регистриране на тези източници, като сигнализираха за разминаване между нормативната уредба и фактическата обстановка и дългия път от проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на един сондаж. Кметовете поставиха и въпроса за необходимостта от сериозни инвестиции, които са непосилни за общините и поискаха подкрепа от държавата.

Народният представител Любомир Христов призова да се търси алтернативно захранване с вода. "Необходимо е народните представители, съвместно с кметовете и областния управител, да настояваме пред държавните институции - да бъдат осигурени средства за нашите общини, защото ако продължаваме само да си говорим, пак няма да има нищо свършено. Това трябва да бъде основен приоритет на областта - решаване на проблема с водата, защото с всяка изминала година проблемите стават все по-тежки", заяви Христов.

Областният управител Катя Иванова се ангажира всички предложения и проекти на общините да бъдат придвижени и представени пред Министерския съвет и съответните ресорни министерства.