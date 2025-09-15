Подробно търсене

Започва приемът на заявления за стипендия от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“

Николай Трифонов
Започва приемът на заявления за стипендия от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“
Започва приемът на заявления за стипендия от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“
Снимка: прессекретариат на президента
София,  
15.09.2025 06:30
 (БТА)

От днес администрацията на президента приема документите на студентите и учениците за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Крайният срок за подаване на документите е 15 октомври тази година.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия: да са били настанени в социални услуги или приемно семейство в 11-и и/или 12-и клас, както и да са завършили средното си образование през 2025 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4,00. Подкрепа ще получат и студентите в първи курс, завършили тази година с успех над 4,00 специалните училища за ученици със сензорни увреждания.     

Стипендия ще получат и учениците в 12-и клас, настанени в социални услуги или приемни семейства, които през учебната 2024/2025 г. са завършили с отличен успех 11-и клас. 

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на сайта на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в правилата необходими документи.

Инициативата „Подкрепи една мечта“ е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна или приемна грижа.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:42 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация