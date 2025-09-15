Започва приемът на заявления за стипендия от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“

От днес администрацията на президента приема документите на студентите и учениците за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Крайният срок за подаване на документите е 15 октомври тази година.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия: да са били настанени в социални услуги или приемно семейство в 11-и и/или 12-и клас, както и да са завършили средното си образование през 2025 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4,00. Подкрепа ще получат и студентите в първи курс, завършили тази година с успех над 4,00 специалните училища за ученици със сензорни увреждания.

Стипендия ще получат и учениците в 12-и клас, настанени в социални услуги или приемни семейства, които през учебната 2024/2025 г. са завършили с отличен успех 11-и клас.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на сайта на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в правилата необходими документи.

Инициативата „Подкрепи една мечта“ е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна или приемна грижа.