Наградиха 39 старозагорски пожарникари за проявен професионализъм

В навечерието на 14 септември, професионален празник на огнеборците, бяха наградени 39 пожарникари от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за проявен професионализъм по време на изпълняване на служебните си задължения. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора старши комисар Стоян Колев съобщи по-рано днес, че по-малко пожари са регистрирани в област Стара Загора от началото на тази година в сравнение със същия период на 2024 г. Той посочи, че от началото на 2025 година до 9 септември общият брой излизания на пожарни автомобили е 1150, за сравнение със същия период на миналата година се забелязва лек спад - тогава са отчетени 1164. Сериозно намаление има при пожарите с материални загуби - през тази година те са 99, а през 2024 г. - 139, което е с около 40 на сто по-малко.