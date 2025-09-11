Журналистът Лияна Панделиева представи новата си книга „Англия както я обикнах“ във Велико Търново

Журналистът Лияна Панделиева представи новата си книга „Англия както я обикнах“ в Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново. Изданието отвежда читателя на повече от 60 места във Великобритания, предоставяйки му разкази за историята на страната, любопитни факти и пътеписи с лични впечатления и усещания на автора за живота там.

В тази книга присъства насладата от красотата, която имах щастието да преживея, съчетана с благородството и топлината на хората, които срещнах, а също и усещането за дълговечност и ценност на всичко, което може да ни научи историята, каза Панделиева. Когато сме наясно с нея, когато искаме да сме научили нещо от нея, в наши дни можем да обосновем добрината си не като наивност или липса на достатъчно желание за доказване, а като признание, че най-трудното вече е минало и сега на нас ни остава удоволствието да сме добри със себе си и другите, и да го превърнем в ценност в живота, добави тя.

Лияна Панделиева разказа, че идеята да напише книга за Англия дошла преди повече от 16 години, когато дъщеря й започнала да коментира с нея прочетеното за крал Хенри VIII. След това се запознали и с романите на Филипа Грегъри за династията на Тюдорите. Впоследствие у журналистката възниква неудържимото желание да вземе интервю от автора и успява да се свърже с Грегъри. Двете се срещат и българката остава запленена от нея, а след това започва да се интересува все повече и повече от Англия, което довежда до задълбочаването й в опознаването на страната и до написването на книгата.

Журналистката обясни, че когато посети някое място винаги се опитва да разкаже букета от всевъзможни истории през вековете, които неизменно достигат до наши дни. Герои в тях са и любопитни личности, много от които силни жени, което в определена степен прави книгата леко феминистка, каза авторът. Разказва се за забогатяващи бедни вдовици, за благородничка, която в същото време е пират главорез, за нещастни кралици, оставящи следа и до днес. Историите в книгата са събирани по време на многобройни пътувания на Панделиева до Англия, при които тя опознава различни райони на страната. По думите на автора някои от историите приличат много и на части от българската история.

Присъстващите на срещата имаха възможността да се запознаят и с един от основните герои в книгата – Мая от Велико Търново, с която Лияна се запознава в Англия, където търновката живее от много години. С нея те присъстват на коронацията на крал Чарлз III, преспивайки пред Бъкинганмския дворец, а друг път с голяма компания пътуват с бус, който Панделиева управлява по тесни пътища. В читалнята на библиотеката присъстваха и други герои от книгите на автора.

В книгата Панделиева разказва за конните надбягвания Royal Ascot и задължителните тоалети с шапки за присъстващите там, за един разгневен лебед и дебела просеща храна катерица, за магазина, в който А. А. Милн купува играчката прототип на Мечо Пух и за книжарницата, в която започват за първи път да се предлагат книгите за Зайчето Питър.

На задната корица на книгата „Англия както я обикнах“ има QR код, чрез който читателите могат да достигнат до над 1200 фотографии, свързани със съдържанието. Снимките са подредени според главите, а към всяка има кратък текст, улесняващ връзката между разказаното и образите.

В края на срещата Панделиева каза, че вече пише продължение на предишната си книга „Свят за обичане“.