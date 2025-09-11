Завърши поредното специализирано обучение на отряда от 17 великотърновски доброволци, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. То се е състояло през последните три месеца. Теоретичната част и практическите учения са реализирани съвместно с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Един от акцентите в последното текущо обучение е реакцията при ограничаване и ликвидиране на полски и горски пожари.

Във формированието участват 17 доброволци- жени и мъже, всеки от които разполага със защитно облекло, помощни и защитни средства и най-важното – с адекватна подготовка за участие в спасителни дейности при бедствия и аварии. За доброволците Община Велико Търново е осигурила и спасителен товарен автомобил с висока проходимост. В ход е оборудване на офис помещения за формированието, предоставени от Общината.

Предстои обявяване на прием на нови кандидати за доброволци, които да увеличат числения състав на формированието. По график ще продължат и планираните обучения.