На територията на област Пазарджик се извършва специализирана полицейска операция, съобщиха от полицията

На територията на област Пазарджик се провежда специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол” на водачи на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари.

Действията се реализират в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре. В акцията участват автопатрулни екипи на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция (ОД) на МВР -Пазарджик, Районно управление - Пазарджик, представители на Агенция „Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура", Областна дирекция „Инспекция по труда" и БГ ТОЛ, уточняват още от полицията.

Служителите на полицията проверяват активно водачите за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове.

През август повече от 120 моторни превозни средства бяха проверени при полицейска акция в област Пазарджик.